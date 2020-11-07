Власти Шотландии запретили родителям шлепать детей в воспитательных целях.

Об этом пишет информационный портал "Express and Star".

Так, новый закон запрещает физические наказания детей младше 16 лет. Его одобрил парламент в прошлом году. Запрет вступил в силу 7 ноября. Ране родителям и опекунам в Шотландии разрешалось наказывать детей подобным методом.

Отмечается, что первой в мире страной, которая наложила запрет на шлепки, была Швеция в 1979 году. Шотландия оказалась 57-й страной, последовавшей этому примеру. Ожидается, что в январе 2021 года аналогичный закон будет одобрен в Уэльсе. Если закон примут, он начнет действовать с 2022 года. В Англии и Северной Ирландии подобный законопроект принимать пока не планируют.

"Я очень рада, что Шотландия стала первой страной в Великобритании, которая приняла закон, обеспечивающий детям такую же защиту от насилия, как и взрослым. Нельзя оправдать жестокость в отношении детей", - заявила уполномоченная по правам ребенка в Шотландии Мэри Тодд.

В 2007 году испанским родителям в законодательном порядке запретили шлепать детей. Ранее закон разрешал "разумно и умеренно исправлять" непослушных отпрысков, однако парламентарии упразднили эту формулировку.

Напомним, недавний опрос показал, что идею независимости от Великобритании сейчас поддерживает рекордное число шотландцев.

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