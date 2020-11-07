По данным на утро субботы, 7 ноября, Украина находится на 20-й позиции в мире по общему количеству зафиксированных случаев коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные исследовательского Университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, количество зафиксированных в мире случаев Covid-19 на сегодня составляет 49 345 390 человек, умерли 1 242 873 пациента, выздоровели 32 493 000 инфицированных.

Наибольшее количество заражений — 9 739 545 случаев — выявлено в США. Всего в Соединенных Штатах умерли 236 099 инфицированных, выздоровели 3 810 791 человек.

Далее по количеству заражений идет Индия с 8 462 080 выявленными случаями заражения, 125 562 смертями и 7 819 886 излечившимися пациентами.

Третье место занимает Бразилия, где заразились 5 631 181, умерло 162 015 и выздоровели 5 118 156 человек.

Далее в десятку попали:

Российская Федерация — 1 720 063 инфицированных

Франция — 1 709 716 инфицированных

Испания — 1 328 832 инфицированных

Аргентина — 1 228 814 инфицированных

Великобритания — 1 149 741 инфицирован

Колумбия — 1 127 733 инфицированных

Мексика — 955 128 инфицированных

Во второй десятой вошли:

Перу — 914 722 инфицированных

Италия — 862 681 инфицированный

Южная Африка — 734 175 инфицированных

Иран — 663 800 инфицированных

Германия — 653 992 инфицированных

Чили — 518 390 инфицированных

Польша — 493 765 инфицированных

Ирак — 493 139 инфицированных

Бельгия — 488 044 инфицированных

И замыкает двадцатку — Украина.

Напомним, за минувшие сутки в нашей стране было зафиксировано 10 746 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей — 316, медработников — 519). В общем в Украине выявили уже 450 934 случая заболевания.

По словам министра здравоохранения Степанова, 14% заболевших Covid-19 украинцев попадают в больницы.