Больше всего зараженных коронавирусом на сегодня - в США. Фото: "Страна"

По данным на утро субботы, 7 ноября, Украина находится на 20-й позиции в мире по общему количеству зафиксированных случаев коронавируса

Об этом свидетельствуют данные исследовательского Университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, количество зафиксированных в мире случаев Covid-19 на сегодня составляет 49 345 390 человек, умерли 1 242 873 пациента, выздоровели 32 493 000 инфицированных.

Наибольшее количество заражений — 9 739 545 случаев — выявлено в США. Всего в Соединенных Штатах умерли 236 099 инфицированных, выздоровели 3 810 791 человек.

Далее по количеству заражений идет Индия с 8 462 080 выявленными случаями заражения, 125 562 смертями и 7 819 886 излечившимися пациентами.

Третье место занимает Бразилия, где заразились 5 631 181, умерло 162 015 и выздоровели 5 118 156 человек.

Далее в десятку попали:

  • Российская Федерация — 1 720 063 инфицированных
  • Франция — 1 709 716 инфицированных
  • Испания — 1 328 832 инфицированных
  • Аргентина — 1 228 814 инфицированных
  • Великобритания — 1 149 741 инфицирован
  • Колумбия — 1 127 733 инфицированных
  • Мексика — 955 128 инфицированных

Во второй десятой вошли:

  • Перу — 914 722 инфицированных
  • Италия — 862 681 инфицированный
  • Южная Африка — 734 175 инфицированных
  • Иран — 663 800 инфицированных
  • Германия — 653 992 инфицированных
  • Чили — 518 390 инфицированных
  • Польша — 493 765 инфицированных
  • Ирак — 493 139 инфицированных
  • Бельгия — 488 044 инфицированных
  • И замыкает двадцатку — Украина. 

Напомним, за минувшие сутки в нашей стране было зафиксировано 10 746 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей — 316, медработников — 519). В общем в Украине выявили уже 450 934 случая заболевания.

По словам министра здравоохранения Степанова, 14% заболевших Covid-19 украинцев попадают в больницы.

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