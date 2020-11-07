Украина занимает 20-е место в мире по количеству зафиксированных случаев Covid-19
По данным на утро субботы, 7 ноября, Украина находится на 20-й позиции в мире по общему количеству зафиксированных случаев коронавируса.
Об этом свидетельствуют данные исследовательского Университета Джонса Хопкинса.
По данным университета, количество зафиксированных в мире случаев Covid-19 на сегодня составляет 49 345 390 человек, умерли 1 242 873 пациента, выздоровели 32 493 000 инфицированных.
Наибольшее количество заражений — 9 739 545 случаев — выявлено в США. Всего в Соединенных Штатах умерли 236 099 инфицированных, выздоровели 3 810 791 человек.
Далее по количеству заражений идет Индия с 8 462 080 выявленными случаями заражения, 125 562 смертями и 7 819 886 излечившимися пациентами.
Третье место занимает Бразилия, где заразились 5 631 181, умерло 162 015 и выздоровели 5 118 156 человек.
Далее в десятку попали:
- Российская Федерация — 1 720 063 инфицированных
- Франция — 1 709 716 инфицированных
- Испания — 1 328 832 инфицированных
- Аргентина — 1 228 814 инфицированных
- Великобритания — 1 149 741 инфицирован
- Колумбия — 1 127 733 инфицированных
- Мексика — 955 128 инфицированных
Во второй десятой вошли:
- Перу — 914 722 инфицированных
- Италия — 862 681 инфицированный
- Южная Африка — 734 175 инфицированных
- Иран — 663 800 инфицированных
- Германия — 653 992 инфицированных
- Чили — 518 390 инфицированных
- Польша — 493 765 инфицированных
- Ирак — 493 139 инфицированных
- Бельгия — 488 044 инфицированных
- И замыкает двадцатку — Украина.
Напомним, за минувшие сутки в нашей стране было зафиксировано 10 746 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей — 316, медработников — 519). В общем в Украине выявили уже 450 934 случая заболевания.
По словам министра здравоохранения Степанова, 14% заболевших Covid-19 украинцев попадают в больницы.