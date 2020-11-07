В субботу, 7 ноября, президент Беларуси Александр Лукашенко открывает первую в стране атомную электростанцию.

Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

"Исторический момент - страна становится ядерной державой", - заявил на открытии АЭС Лукашенко.

Перед визитом на АЭС Лукашенко заявил, что одной такой станции не хватит для обеспечения страны электроэнергией.

"Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам", - сказал он.

Напомним, первый энергоблок Белорусской атомной электростанции 3 ноября был включен в объединенную энергосистему страны. Речь пока идет о пробном подключении станции с последующим проведением испытаний.

Физический пуск первого энергоблока АЭС состоялся 20 августа. После этого Латвия пригрозила, что прекратит торговлю электроэнергией с Беларусью из-за запуска БелАЭС около своей границы.

Как писала "Страна", в начале октября в Беларуси разрешили физические эксперименты на первом блоке АЭС.