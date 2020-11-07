Украина получит 100 млн долларов от Всемирного банка на восстановление экономики подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Твиттере.

"Украина получит от Всемирного банка $100 млн на восстановление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий на востоке", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский поблагодарил ВБ за поддержку территориальной целостности страны.

"Мы сделаем все, чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности, а регионы становились зажиточными", - написал глава страны.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина просила у Всемирного банка кредит на вакцину от коронавируса.

Также мы писали, что Зеленский пригрозил, что Украине не дадут кредитов, если не разгонят Конституционный суд.