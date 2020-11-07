Следователь одного из отделов Главного управления Национальной полиции в Запорожской области требовал от гражданина взятку в размере 3 000 долларов США. За эти деньги правоохранитель обещал не препятствовать закрытию против него дела.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, следователь требовал от гражданина неправомерную выгоду в сумме 3 000 долларов США за не создание препятствий при получении разрешения на снятие ареста с недвижимого имущества в рамках досудебного расследования уголовного производства и дальнейшего его закрытия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что следователя задержали в Мелитополе после того, как он получил взятку в гривневом эквиваленте. По данному факту возбуждено уголовное дело, бывшему правоохранителю грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Мелитополе задержали следователя-взяточника. Фото: dbr.gov.ua

Ранее мы писали, что ГБР поймало высокопоставленного сотрудника фискальной службы на взятке в $200 тысяч.

Также рассказывали, как в Винницкой области полицейский вымогал $5 000 взятки за продление срока аренды земельного участка.