Опубликована свежая статистика Минздрава по распространению коронавируса в регионах на 7 ноября
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 10 746 новых случаев заражения Covid-19, среди новых пациентов 316 детей и 519 медработников. Больше всего инфицированных за минувшие сутки выявили в Харьковской области - там обнаружили больше 1000 новых пациентов.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Так, по его данным, в Украине зафиксировано уже 450 934 случаев Covid-19. Из них 8 312 оказались летальными (+187 за сутки). Выздоровели 204 229 пациентов (+8 685).
Больше всего новых случаев вчера было зафиксировано в Харьковской (+1 008), Житомирской (+602), Хмельницкой (+579) и Львовской (+557) областях, а также в Киеве (+854).
Статистика распространения коронавируса по регионам на 7 ноября:
- Киев — 43229 (+854)
- Винницкая — 12216 (+293)
- Волынская — 15795 (+482)
- Днепропетровска — 17446 (+432)
- Донецкая-13546 (+418)
- Житомирская — 17791 (+602)
- Закарпатская — 16670 (+402)
- Запорожская — 12734 (+538)
- Ивано-Франковская — 23561 (+529)
- Киевская — 19274 (+511)
- Кировоградская — 3018 (+127)
- Луганская — 4345 (+131)
- Львовская — 32982 (+557)
- Николаевская — 9949 (+344)
- Одесская — 27894 (+502)
- Полтавская — 11699 (+362)
- Ровенская — 21403 (+377)
- Сумская — 14103 (+468)
- Тернопольская — 21907 (+199)
- Харьковская — 42139 (+1008)
- Херсонская-5249 (+222)
- Хмельницкая — 19017 (+579)
- Черкасская — 10461 (+169)
- Черновицкая — 24559 (+480)
- Черниговская — 9947 (+160)
Напомним, иммунолог объяснил, что морозы ускорят темп распространение коронавируса.
Также мы писали, что Степанов заявил, что 14% заболевших Covid-19 украинцев попадают в больницы.