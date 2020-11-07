За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 10 746 новых случаев заражения Covid-19, среди новых пациентов 316 детей и 519 медработников. Больше всего инфицированных за минувшие сутки выявили в Харьковской области - там обнаружили больше 1000 новых пациентов.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, по его данным, в Украине зафиксировано уже 450 934 случаев Covid-19. Из них 8 312 оказались летальными (+187 за сутки). Выздоровели 204 229 пациентов (+8 685).

Больше всего новых случаев вчера было зафиксировано в Харьковской (+1 008), Житомирской (+602), Хмельницкой (+579) и Львовской (+557) областях, а также в Киеве (+854).

Статистика распространения коронавируса по регионам на 7 ноября:

Киев — 43229 (+854)

Винницкая — 12216 (+293)

Волынская — 15795 (+482)

Днепропетровска — 17446 (+432)

Донецкая-13546 (+418)

Житомирская — 17791 (+602)

Закарпатская — 16670 (+402)

Запорожская — 12734 (+538)

Ивано-Франковская — 23561 (+529)

Киевская — 19274 (+511)

Кировоградская — 3018 (+127)

Луганская — 4345 (+131)

Львовская — 32982 (+557)

Николаевская — 9949 (+344)

Одесская — 27894 (+502)

Полтавская — 11699 (+362)

Ровенская — 21403 (+377)

Сумская — 14103 (+468)

Тернопольская — 21907 (+199)

Харьковская — 42139 (+1008)

Херсонская-5249 (+222)

Хмельницкая — 19017 (+579)

Черкасская — 10461 (+169)

Черновицкая — 24559 (+480)

Черниговская — 9947 (+160)

Напомним, иммунолог объяснил, что морозы ускорят темп распространение коронавируса.

Также мы писали, что Степанов заявил, что 14% заболевших Covid-19 украинцев попадают в больницы.