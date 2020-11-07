В России в Черном море, около Имеретинской низменности, нашли тело основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова, который пропал несколько дней назад.

Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Краснодарскому краю, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет.

31-летний Коропов вышел из отеля Radisson Collection в Сочи 2 ноября, после чего исчез. Поисковая группа нашла только его мобильный телефон, который был оставлен на набережной. По состоянию на 6 ноября тело уже достали из воды и доставили на берег, далее запланировано опознание.

Как известно, Коропов открыл проект Skillbox в 2016 году. Контрольный пакет компании принадлежит Mail.ru Group. Недавно Forbes включил Коропова в список самых перспективных россиян до 30 лет, а выручка компании, по заверениям основателей, в следующем году вырастет до 5 миллиардов рублей.

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