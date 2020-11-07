Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что по состоянию на 6 ноября в Украине с диагнозом Covid-19 или подозрением на коронавирус в больницах находились 27 114 человек.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Интер".

"Почему мы бьем тревогу по количеству заболевших? Потому что в нашей стране 13-14% от количества заболевших попадает в больницы. На сегодняшнее утро в больницах находится 27 114 человек. Это с подтвержденным тестом или с подозрением на Covid-19 с клинической картиной, по которой необходимо этого человека госпитализировать", - сказал он.

Степанов рассказал, что государство уже выделило 52 000 больничных коек для пациентов с коронавирусом.

"Мы считаем, что мы можем еще добавить до 22-23 тысяч коек максимум. То есть, общее количество коек, которые могут быть выделены под Covid — 75 тыс. коек", - рассказал он.

Степанов о количестве госпитализированных больных с covid-19. Смотреть с 02:00. Видео: YouTube/Подробности

Напомним, по состоянию на сегодняшнее утро, в Украине подтвердились 10 746 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд.

Также мы писали, что правительство поручило развернуть 25 тысяч коек для пациентов с Covid-19 в спорткомплексах и выставочных залах.