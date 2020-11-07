Вечером в пятницу, 6 ноября, после поданного республиканцами иска, Верховный суд США постановил отделить бюллетени, полученные по почте после дня выборов в штате Пенсильвания.

Об этом сообщает CNN.

Так, судья Сэмюэл Алито заявил, что если данные бюллетени будут подсчитываться, они должны быть рассмотрены отдельно. Постановление суда соответствует распоряжению, которое уже сделала госсекретарь штата.

Ранее в пятницу республиканцы обратились в Верховный суд США с требованием не предпринимать штату Пенсильвания никаких действий в отношении бюллетеней, полученных по почте после дня выборов, 3 ноября.

Отметим, кандидат от республиканцев Дональд Трамп, который на сегодня обеспечил себе 214 голосов выборщиков, не сможет набрать необходимые для переизбрания 270 голосов без победы в Джорджии и Пенсильвании.

А в ряде ключевых "колеблющихся" штатах ранее наблюдалась следующая ситуация: почти до конца подсчета там лидировал Трамп, а затем в избиркомах сообщали, что получили дополнительные бюллетени по почте. И по итогам их подсчета побеждал Байден.

Напомним, "Страна" подробно описывает, что происходит в США и как проходит подсчет голосов после выборов президента.

Также мы писали, что из-за Аризоны американские СМИ снизили на 11 количество голосов выборщиков у Байдена.