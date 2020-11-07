Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным.

Об этом сообщает Bloomberg.

Так, чиновник предупредил близкий круг советников о том, что заболел коронавирусом еще во вторник, 3 ноября. Сейчас в Белом доме выясняют, с кем недавно общался Медоуз. Тем не менее, уже сейчас известно: Медоуз часто находился в непосредственной близости от президента США Дональда Трампа, который уже переболел коронавирусом.

Ранее Covid-19 заболели несколько главных помощников президента. Среди них Стивен Миллер, Кейли Макинани и Хоуп Хикс.

Представители предвыборного штаба пока отказываются от комментариев.

Напомним, представитель Республиканской партии США Дэвид Андал, который скончался от коронавируса, победил на выборах в законодательное собрание штата Северная Дакота.

Также "Страна" рассказывала, что в Нью-Йорке ввели обязательный тест на коронавирус или карантин для всех приезжих даже из пригорода.