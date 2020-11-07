Глава аппарата Белого дома заразился коронавирусом
Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным.
Об этом сообщает Bloomberg.
Так, чиновник предупредил близкий круг советников о том, что заболел коронавирусом еще во вторник, 3 ноября. Сейчас в Белом доме выясняют, с кем недавно общался Медоуз. Тем не менее, уже сейчас известно: Медоуз часто находился в непосредственной близости от президента США Дональда Трампа, который уже переболел коронавирусом.
Ранее Covid-19 заболели несколько главных помощников президента. Среди них Стивен Миллер, Кейли Макинани и Хоуп Хикс.
Представители предвыборного штаба пока отказываются от комментариев.
Напомним, представитель Республиканской партии США Дэвид Андал, который скончался от коронавируса, победил на выборах в законодательное собрание штата Северная Дакота.
Также "Страна" рассказывала, что в Нью-Йорке ввели обязательный тест на коронавирус или карантин для всех приезжих даже из пригорода.