Данные на 7 ноября. В Украине зафиксирован новый антирекорд. Число зараженных за сутки превысило 10 тысяч
По состоянию на утро субботы, 7 ноября, в Украине число новых случаев коронавируса составило 10 746. Впервые количество пациентов с Covid-19, выявленных за сутки, превысило отметку в 10 тысяч, это новый антирекорд.
Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, по информации ведомства, за сутки в Украине было госпитализовано 1 470 человек. 187 пациентов с Covid-19 умерли. Выздоровели - 8 685 человек. Также сообщается о 82 327 проведенных тестах на коронавирус (методом ПЦР - 51 258, методом ИФА - 31 069).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (+1 008), Житомирской (+602), Хмельницкой (+579) и Львовской (+557) областях, а также Киеве (+854).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 450 934 человека;
- выздоровели - 204 229 человек;
- летальных случаев - 8 312;
- проведено ПЦР-тестов - 3 572 433.
Напомним, в ближайшее время в Украине из-за ухудшения ситуации с коронавирусом планируют ужесточить карантин.
Также мы писали о том, что в соответствии с новым карантинным делением, Киев и еще четыре облцентра через неделю станут "красными".