По состоянию на утро субботы, 7 ноября, в Украине число новых случаев коронавируса составило 10 746. Впервые количество пациентов с Covid-19, выявленных за сутки, превысило отметку в 10 тысяч, это новый антирекорд.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, по информации ведомства, за сутки в Украине было госпитализовано 1 470 человек. 187 пациентов с Covid-19 умерли. Выздоровели - 8 685 человек. Также сообщается о 82 327 проведенных тестах на коронавирус (методом ПЦР - 51 258, методом ИФА - 31 069).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (+1 008), Житомирской (+602), Хмельницкой (+579) и Львовской (+557) областях, а также Киеве (+854).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 450 934 человека;

выздоровели - 204 229 человек;

летальных случаев - 8 312;

проведено ПЦР-тестов - 3 572 433.

Напомним, в ближайшее время в Украине из-за ухудшения ситуации с коронавирусом планируют ужесточить карантин.

Также мы писали о том, что в соответствии с новым карантинным делением, Киев и еще четыре облцентра через неделю станут "красными".