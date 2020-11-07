Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден в пятницу, 6 ноября, обратился к американцам. Несмотря на ожидания накануне, он не стал объявлять о своей победе на выборах. Впрочем, он выразил убежденность, что выиграет эту гонку.

Об этом сообщают "РИА Новости".

"Цифры ясно нам говорят: мы выиграем эту гонку. Мы выигрываем Аризону, мы выигрываем Неваду. Наше преимущество в Неваде удвоилось. Мы готовимся выиграть более 300 голосов выборщиков", - сказал Байден.

По его словам, он не даст прекратить подсчеты, а все голоса его сторонников будут засчитаны.



"Ваш голос будет засчитан. Мне все равно, как бы кто ни пытался остановить подсчеты. Я не позволю, чтобы это произошло", - заявил Байден.

Кроме того, он сообщил, что получил мандат избирателей по таким вопросам, как коронавирус, экономика, изменение климата.

"С каждым часом становилось понятнее, что американцы различных рас, вероисповеданий и религий … дали нам мандат на действия в отношении Covid, экономики, изменений климата и системного расизма. Они дали ясно понять, что они хотят, чтобы страна объединилась, а не продолжала поляризироваться. Люди заявили о себе 74 миллионами голосов", - сказал он.

"Страна" подробно следит за тем, что происходит с подсчетом голосов после выборов в США.

Также мы писали, что из-за Аризоны американские СМИ снизили на 11 количество голосов выборщиков у Байдена.