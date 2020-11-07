Врач-иммунолог, старший научный сотрудник Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины Борис Донской заявил, что похолодание и первые морозы будут благоприятствовать распространению коронавирусной инфекции.

Объяснение специалиста, почему так произойдет, опубликовали "Украинские новости".

Донской назвал следующие причины ухудшения ситуации с заболеваемостью:

плохая проветриваемость помещений;

скученность людей в помещениях;

сухой воздух в квартирах и офисах;

лучшая сохранность живого вируса в холоде, чем в тепле.

По словам, врача, из-за холода люди проводят больше времени в помещениях, в результате чего воздух там хуже циркулирует и повышаются шансы передачи инфекции. Ситуацию усугубляет и отсутствие притока свежего воздуха в общественном транспорте или автомобилях, где зимой не открывают окна.

"Холод дает больше времени ковиду для пребывания в живом состоянии", - добавил специалист.

А отопление в квартирах сушит воздух, вследствие чего повреждаются и пересыхают слизистые оболочки, теряя свою барьерную функцию.

Ранее "Страна" приводила объяснение врача, как не стать легкой жертвой коронавируса.

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