Президент Владимир Зеленский посетил КПП "Рассыпное" в Луганской области и призвал пограничников следить, чтобы на границе не было ни одного слабого места, ведь это вопрос национальной безопасности страны.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Круто, когда государство своевременно и по справедливости отмечает лучших. Именно это мы сегодня и делаем - показываем всей стране, что у нас есть ребята, благодаря которым наше общество может жить своей обычной спокойной жизнью, наслаждаться мирным небом, иногда даже забывая об опасности. О той самой опасности, которую именно вам удается ликвидировать", - заявил он перед военными.

Так, Зеленский осмотрел спецтехнику, вручил военнослужащим награды и осмотрел военный госпиталь, рассчитанный на размещение 60 человек. Президент проверил наличие рентген-аппаратов, аппаратов компьютерной томографии и УЗИ. Часть оборудования закуплена за счет средств, выделенных из Фонда борьбы с Covid-19. Полевой госпиталь также может отопляться в зимний период.

"Ни одного слабого места на границе не должно быть. Для нас это не просто вопрос экономики и противодействия контрабанде. Это стратегический вопрос для национальной безопасности Украины. Гибридное противостояниt, которое продолжается, создает особые угрозы. И мы чуть ли не единственные в Европе, кто действительно умеет противодействовать таким угрозам. Мы умеем быть современными, мы умеем быть эффективными. Это необходимая политика безопасности и предпосылка для следующего положительного политического процесса в Донецке и Луганске. Именно наши пограничники будут теми, кто засвидетельствует, что деоккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей состоялась полностью", - добавил Зеленский.

Так же он заверил, что Украина возобновит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях в полном объеме. Напоследок присутствующие почтили память погибших пограничников минутой молчания.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что Трехсторонняя группа по урегулированию ситуации на Донбассе рассмотрит план действий по прекращению войны на Донбассе на следующей неделе.

Как сообщала "Страна", Украина получит 100 млн долларов от Всемирного банка на восстановление экономики подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.