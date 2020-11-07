Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины сорвали коррупционное назначение на руководящую должность в Министерстве обороны. Престижным местом торговала жительница Киева.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Фейсбуке.

Оперативники СБУ установили, что киевлянка "подбирала" кандидатов на работу в Главном управлении имущества и ресурсов Минобороны Украины. За 60 000 долларов США она предложила возглавить центральный орган управления ведомства бывшему директору одного из государственных предприятий. Решить вопрос о назначении женщина обещала через сообщников в Минобороны и Минюсте.

Правоохранители задержали злоумышленница в Одессе при получении "аванса" в размере 5 000 американских долларов.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, сейчас проводятся следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, в том числе должностных, причастных к коррупционной сделке.

В СБУ отметили, что операция по поимке киевлянки проводилась совместно с Главным управлением Нацполиции в Одесской области под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в оборонной и военной сфере Южного региона.

Торговля реальными должностями или вымогательство денег под обещания устроить на теплое место в Украине не редкость. Летом "Страна" писала, что аферист пытался продать должность председателя Николаевской ОГА за $3,1 млн.

Мы также сообщали о задержании в столице торговца должностями в НБУ.