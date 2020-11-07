Бывший президент Украины Петр Порошенко 6 ноября сообщил, что коронавирусом заразилась его теща, которая сейчас фактически при смерти.

Об это он заявил в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера", видео опубликовано в Facebook.

"У моей жены Марины сейчас в больнице от коронавируса умирает мама. Она потеряла сознание. Пойдите и скажите сейчас Марине всю эту ерунду, которую вы сейчас говорите на всю страну! Очень больно, когда ты теряешь очень близкого человека", - сказал Петр Порошенко.

Отметим, матери Марины Порошенко Людмиле Переведенцевой в этом году исполнилось 84 года.

Напомним, экс-президент сам недавно перенес коронавирусную болезнь. Он лечился в частной клинике, где сутки пребывания стоят 11 500 гривен.