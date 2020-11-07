В Латвии с 9 ноября по 6 декабря введен режим чрезвычайного положения в связи со стремительным ростом распространения коронавируса.

Об этом сообщает Delfi.

Так, в стране в это время будут запрещены все общественные мероприятия, а по домам можно будет встречаться компанией не более 10 человек. Закроются все заведения общественного питания, развлекательные комплексы, торгово-развлекательные центры, салоны красоты и детские комнаты.

Парикмахерские смогут работать только по предварительной записи, а религиозные учреждения и выставочные центры смогут принимать гостей только с 06:00 до 20:00. Не изменится график только у продуктовых магазинов, точках с гигиеническими, хозяйственными или зоотоварами, а также аптек, оптик, книжных магазинов.

Спортзалам позволят работать на 50% вместимости, также будут запрещены спортивные мероприятия, кроме профессиональных, которые должны проходить без зрителей. Пока что не закрываются детские сады и школы для учеников 1-6 классов, старшеклассники и студенты перейдут на дистанционное обучение. Не станут запрещать посещение репетиторов.



За нарушение установленных правил граждан будут наказывать штрафами в размере до двух тысяч евро, юридических лиц - до пяти тысяч евро.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который агитировал за одну из партий на местных выборах в Украине, заразился коронавирусом. Тест на Covid-19, который дипломат сделал во время поездки в Таиланд, оказался позитивным.

Как сообщала "Страна", в столице Испании, где заболеваемость Covid-19 достигла апрельского рекорда, с понедельника ужесточен карантин. Жителей Мадрида ограничили в передвижениях и запретили групповые собрания.