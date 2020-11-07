На фоне обещания Дональда Трампа бороться с "незаконными бюллетенями" его политсила обратились с иском в Верховный суд США по поводу штата Пенсильвания. Республиканцы требуют не предпринимать в штате никаких действий с бюллетенями, полученными по почте после дня выборов, 3 ноября.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Учитывая результаты всеобщих выборов 3 ноября 2020 года, голосование в Пенсильвании вполне может определить следующего президента США, и в настоящее время неясно, все ли 67 окружных избирательных комиссий отделяют поздно поступившие бюллетени", - сказано в исковом заявлении.

Как передает телеканал CNN, госсекретарь Пенсильвании уже распорядилась, чтобы в ожидании судебного разбирательства все бюллетени, поступившие со среды, 4 ноября, по пятницу, 6 ноября, были отделены от бюллетеней, полученных ко дню выборов. Республиканцы "просто просят суд обеспечить выполнение этого распоряжения", а также "не предпринимать никаких действий в отношении бюллетеней", отмечает телеканал.

Трамп, который пока набрал 214 голосов выборщиков, не сможет получить необходимые для переизбрания 270 голосов без победы в Джорджии и Пенсильвании.

В некоторых ключевых "колеблющихся" штатах наблюдалась следующая ситуация: почти до конца подсчета там лидировал Трамп, а затем в избиркомах сообщали, что получили дополнительные бюллетени по почте. И по итогам их подсчета побеждал Байден. Трамп и его сторонники полагают, что такое развитие событий свидетельствует о возможных нарушениях на выборах со стороны демократов.

Как писала "Страна", подсчет голосов в двух штатах, от которых зависит исход выборов в США, может занять несколько дней.

Мы также сообщали, что число выборщиков Джо Байдена внезапно снизилось с 264 до 253.