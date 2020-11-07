Авиакомпания МАУ с 8 ноября отменяет рейсы между Львовом и Тель-Авивом до конца зимней навигации, а также между Харьковом и Тель-Авивом - до 5 декабря текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Указанные изменения произошли в связи с продлением карантина, введенного правительством Израиля с целью предотвращения распространения Covid-19.

Примечательно, что другие рейсы между Украиной и Израилем останутся без изменений в период зимней навигации:

Киев - Тель-Авив - Киев (8 частот в неделю);

Одесса - Тель-Авив - Одесса (2 частоты в неделю);

Днепр - Тель-Авив - Днепр (1 частота в неделю);

Харьков - Тель-Авив - Харьков - (1 частота в неделю начиная с 6 декабря).

"В дальнейшем МАУ будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в стране, чтобы не потерять возможность возобновить рейсы при условии стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что МАУ запрещает на своих рейсах ношение респираторов.

Также мы писали, что Air Arabia возобновила регулярные рейсы из ОАЭ в Киев.