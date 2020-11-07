Генеральный директор футбольного клуба "Шахтер" Сергей Палкин сделал тест на коронавирус и результаты анализа показали положительный результат.

Об этом о написал на своей странице в Instagram, прикрепив скан результата теста.

"Ну вот пришла и моя очередь. Пошел на самоизоляцию", - сообщил он.

Судя по дате в документе, тест был сделан 6 ноября. Поклонники в комментариях к публикации желают Палкину скорейшего выздоровления и всячески его поддерживают.

Напомним, глава Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов заболел Covid-19. Сегодня, 6 ноября, у него подтвердилась ковидная пневмония.

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