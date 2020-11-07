Министерство иностранных дел Украины отреагировало на указ президента РФ о признании документов, выданных жителям "ЛНР" и "ДНР", и предоставлении жителям Донбасса российского гражданства.

Заявление МИД по поводу указа Путина опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

"МИД Украины считает эти шаги российской стороны очередным элементом агрессии по отношению к Украине, направленные против суверенитета и территориальной целостности нашего государства, откровенным свидетельством намерения Кремля продолжать войну против Украины не только вооруженными, но и юридическими методами", - отметили в ведомстве.

Там считают, что "противоправное решение Кремля открыто противоречит обязательствам российской стороны по минскому договоренностям" и игнорирует усилия, предпринимаемые в нормандской формате и Трехсторонний контактной группе для поддержания режима прекращения огня и мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

В МИД предупредили, что не будут признавать упомянутые документы, выданные жителям Луганской и Донецкой областей.

"Убеждены, что наши международные партнеры также не будут признавать эти российские документы и любые сделки на их основе. МИД Украины требует от российской стороны безотлагательно отменить все агрессивные решения в отношении Украины и устранить их негативные последствия", - сказано в заявлении.

В связи с публикацией указа МИД выразил решительный протест российской стороне и направил соответствующую ноту, призвав международных партнеров осудить действия РФ и принять необходимые меры давления, в том числе санкционного.

"Этот вопрос вскоре будет поднят Украиной на международных платформах, в том числе в рамках ООН, ОБСЕ и СЕ", - пообещали в МИД.

Судя по всему речь идет об указе Путина от 4 ноября 2020 года, которым вносятся изменений в его же указ от 18 февраля 2017 г. № 74 "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" и указ от 24 апреля 2019 г. № 183 "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке".

Ранее "Страна" рассказывала, как Россия упростила прием в свое гражданство иностранцев, в том числе украинцев.

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