В Винницкой области правоохранители задержали женщину, которая убила своего ребенка. Копы утверждают, что об инциденте они узнали от сельского головы, которая сообщила им о странном поведении односельчанки.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Чиновница утверждала, что 25-летняя женщина закрылась, агрессивно ведет себя и никого не пускает к себе. Полицейские, прибывшие на место вызова, увидели женщину, которая держала на руках пятилетнего сына. Мальчик имел гематомы на голове и находился без сознания. Ради спасения жизни малыша вызвали врачей, но было уже поздно.

Следователи выяснили, что телесные повреждения, которые привели к смерти мальчика, нанесла сама женщина. Она якобы воспитывала сына с помощью кулаков.

Свою вину женщина отрицает. Говорит, якобы мальчик упал с двухэтажной кровати.

В полиции отметили, что у задержанной кроме сына была еще и 6-летняя дочь, поэтому правоохранители обратились в социальную службу. Скорее всего, дочь заберут в интернат.

Сейчас женщина находится в изоляторе. Вскоре ей официально сообщат о подозрении и будут выбирать меру пресечения.

Если суд признает ее вину, женщине грозит до 15 лет заключения по статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка.

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