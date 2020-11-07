В Николаевской области черные копатели с бульдозерами раскопали царский курган скифов, возраст которого насчитывает не менее двух с половиной тысяч лет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил член общественной организации "Бугский гард" Илья Зелинский.

"Просто дерзкое ограбление скифского захоронения. Средь бела дня работает куча техники на окраине села Скоболево (Казанковский район) разрывается бульдозером и экскаватором, уже была одна попытка в августе, технику арестовали, но суд не удовлетворил-результат видим. Кто-то местный очень удачно решает вопросы и запугивает местных, не исключено, что в доле и глава села", - написал он.

Курган уникальный для области, считается царским, так как с дорогостоящими золотыми украшениями скифы хоронили только высокопоставленных правителей. Журналистам местные жители рассказали, что глава сельсовета в ответ на закономерные вопросы сообщила, что у копателей есть все разрешения на проведение работ. Однако на камеру подтверждать свои слова отказалась.

"Разрывался нагло средь бела дня с полевым лагерем - безнаказанность порождает безответственность и это факт. Мы должны сохранить то, что здесь было веками и почиталось всеми народами. П.с. Судя по вопросам уточняю: разрешений на раскопки нет. Да этот курган и он в реестре, государством он охраняется. Охранная археологическая служба Украины НАН ИАНАНУ рядом со мной", - добавил Зелинский.

Видео: YouTube / ТСН

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