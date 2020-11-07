"Укрзализныця" обновила два вагона СВ на собственных мощностях в депо станции Каховка. Были полностью модернизированы кузов и отремонтирован интерьер, срок службы вагонов продлен на 14 лет.

Об этом достижении сообщается в Телеграм-канале компании.

В вагонах установили современные элементы конструкции (крышные кондиционеры, новые оконные блоки со стеклопакетами, роллетные системы для защиты от прямых солнечных лучей). Также смонтировали шкаф управления и контроля электрооборудования пассажирского вагона и обустроили в нем экологически чистый туалет.

Как отметили в "Укрзализныце", отремонтированный подвижной состав хотят задействовать для перевозок пассажиров в направлении Лисичанска. Кроме того, в этом году запланировано обновление еще трех вагона СВ, а 24 переоборудуют в вагоны с трансформирующейся мебелью.

Капитально-восстановительный ремонт каждого вагона обошелся компании в 11,5 млн грн. Это вдвое дешевле, чем покупать новые вагоны.

Как заверили на предприятии, теперь обновленный подвижной состав имеет большой ресурс для использования - с начальных 28 лет он продлен до 42.

В компании напомнили, что в 2021 году намерены инвестировать в инфраструктуру, локомотивы, грузовые вагоны и пассажирские перевозки более 26 млрд грн.

Ранее "Страна" рассказывала, что из "Укрзализныци" массово бегут сотрудники.

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