Британский производитель люксовых автомобилей Bentley принял решение к 2030 году полностью прекратить выпуск машин с двигателями внутреннего сгорания и перейти на производство исключительно электромобилей.

Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Так, в рамках стратегии Beyond100 в 2025 году появится первый серийный электромобиль Bentley, а с 2026 года в линейке марки будут представлены одни гибриды и электромобили.

Начиная с 2030 года, все новые Bentley станут оснащаться только полностью электрической силовой установкой.

В настоящее время в линейке Bentley представлены три модели — купе и кабриолет Continental GT, седан Flying Spur и кроссовер Bentayga. Все машины оснащаются только бензиновыми двигателями, кроме Bentayga, который доступен как с дизельным мотором, так и в гибридной версии.

Ранее Bentley представила роскошный кроссовер Bentley Bentayga Speed, прошедший рейстайлинг. Авто развивает скорость до 306 километров в час. Модель считается быстрейшим серийным вседорожником на планете.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине одобрили производство электромобилей.

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