В Украине создадут единый социальный реестр для упрощения оформления пособий и других выплат
Министерство социальной политики и Министерство цифровой трансформации работают над проектом положения о единой информационной системе социальной сферы. Одна из главных задач проекта - создание единого социального реестра на базе реестра застрахованных лиц Пенсионного фонда и его интеграция с другими государственными базами данных.
Об этом сообщается в Facebook Минсоцполитики.
Как считают в ведомстве, проект обеспечит постепенный отказ от бумажных справок и документов, необходимых для определения права на государственные пособия и льготы. Кроме того, будут упрощены технологии централизованного и прямого перечисления пенсий и других социальных выплат.
В электронной форме можно будет обратиться за такими видами государственной социальной помощи:
- пособия на детей, над которыми установлена опека или попечительство;
- пособия на детей одиноким матерям;
- помощь при усыновлении ребенка;
- пособия на детей, больных тяжелыми заболеваниями;
- пособия на ребенка, получившего тяжелую травму, требующего трансплантации органа или паллиативной помощи;
- государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.
В электронном виде можно будет проверить и получить информацию о:
- социальном статусе гражданина;
- общеобязательном государственном социальном страховании;
- пенсионном удостоверении и пенсионном деле;
- инвалидности (группе, подгруппе, причине инвалидности и сроке, на который она назначена).
А также, при необходимости, станет возможно онлайн сформировать справку о заработной плате, уплаченных страховых взносах, размере пенсии.
Уже к 1 декабря 2020 года Минсоцполитики вместе с Минцифры подаст проект на рассмотрение Кабинета министров.
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