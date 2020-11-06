Министерство социальной политики и Министерство цифровой трансформации работают над проектом положения о единой информационной системе социальной сферы. Одна из главных задач проекта - создание единого социального реестра на базе реестра застрахованных лиц Пенсионного фонда и его интеграция с другими государственными базами данных.

Об этом сообщается в Facebook Минсоцполитики.

Как считают в ведомстве, проект обеспечит постепенный отказ от бумажных справок и документов, необходимых для определения права на государственные пособия и льготы. Кроме того, будут упрощены технологии централизованного и прямого перечисления пенсий и других социальных выплат.

В электронной форме можно будет обратиться за такими видами государственной социальной помощи:

пособия на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство;

пособия на детей одиноким матерям;

помощь при усыновлении ребенка;

пособия на детей, больных тяжелыми заболеваниями;

пособия на ребенка, получившего тяжелую травму, требующего трансплантации органа или паллиативной помощи;

государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

В электронном виде можно будет проверить и получить информацию о:

социальном статусе гражданина;

общеобязательном государственном социальном страховании;

пенсионном удостоверении и пенсионном деле;

инвалидности (группе, подгруппе, причине инвалидности и сроке, на который она назначена).

А также, при необходимости, станет возможно онлайн сформировать справку о заработной плате, уплаченных страховых взносах, размере пенсии.

Уже к 1 декабря 2020 года Минсоцполитики вместе с Минцифры подаст проект на рассмотрение Кабинета министров.

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