Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Организация объединенных наций (ООН) заявили о росте заболеваемости полиомиелитом и кори среди детей в странах третьего мира из-за приостановок медицинских программ в таких государствах на фоне пандемии коронавируса.

Об этом представители организаций сообщили в Twitter.

Так, по информации ВОЗ, приостановка программ иммунизации в Африке и других бедных странах привела к распространению полиомиелита и кори среди детей.

"В начале этого года Африка была объявлена ​​свободной от полиомиелита благодаря скоординированным усилиям многих организаций, правительств и миллионов медицинских работников. С момента наступления пандемии регулярные программы иммунизации, подобные той, которая остановила неконтролируемый полиомиелит в Африке, были приостановлены, а дети оставались в районах высокого риска, уязвимых к таким болезням, как полиомиелит, корь и пневмония. Сейчас организация наблюдает вспышки этих болезней", - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреесус в рамках брифинга в Женеве.

Ожидается ,что заболеваемости полиомиелитом возрастет в Афганистане, Пакистане и во многих странах Африки. Подобная ситуация наблюдается и с корью.

