Число выборщиков кандидата в президенты США от Демократической парии Джо Байдена снизилось с 264 до 253. Теперь для победы ему нужно не 6, а 17 голосов выборщиков.

Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", данные изменили сайты CNN, The New York Times, NBC и АВС.

Дело в том, что американские СМИ поспешно маркировали штат Аризону с 11 выборщиками в синий цвет демократов. Хотя пока в Аризоне обработано 90% голосов. И разрыв между кандидатами небольшой:

у Байдена 49,9%;

у Трампа 48,6%.

Учитывая, что осталось посчитать еще 10% бюллетеней, победить там может еще и Трамп. Тем более, что штат исконно считается республиканским.

Скриншот с сайта CNN

Руководитель по коммуникациям Трампа публично призвал телеканал Fox тоже исправить цифры, но это СМИ пока остается непреклонным.

"Страна" со дня выборов ведет онлайны о происходящем в США вокруг подсчета голосов.

Ранее мы писали об обещании Трампа добиваться, чтобы "незаконные бюллетени" не считали.