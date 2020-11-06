Из-за Аризоны американские СМИ снизили на 11 количество голосов выборщиков у Байдена
Число выборщиков кандидата в президенты США от Демократической парии Джо Байдена снизилось с 264 до 253. Теперь для победы ему нужно не 6, а 17 голосов выборщиков.
Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", данные изменили сайты CNN, The New York Times, NBC и АВС.
Дело в том, что американские СМИ поспешно маркировали штат Аризону с 11 выборщиками в синий цвет демократов. Хотя пока в Аризоне обработано 90% голосов. И разрыв между кандидатами небольшой:
- у Байдена 49,9%;
- у Трампа 48,6%.
Учитывая, что осталось посчитать еще 10% бюллетеней, победить там может еще и Трамп. Тем более, что штат исконно считается республиканским.
Скриншот с сайта CNN
Руководитель по коммуникациям Трампа публично призвал телеканал Fox тоже исправить цифры, но это СМИ пока остается непреклонным.
"Страна" со дня выборов ведет онлайны о происходящем в США вокруг подсчета голосов.
Ранее мы писали об обещании Трампа добиваться, чтобы "незаконные бюллетени" не считали.