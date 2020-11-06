Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что проект постановления о карантине выходного дня Кабмин может принять на следующей неделе. Если его введут, то в субботу и воскресенье в Украине разрешат работать только продуктовым магазинам, аптекам и заправкам.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Интер".

"Я всегда говорил, что мы не можем ввести полный локдаун в стране, даже на 3-4 недели. Мы понимаем, в каком экономическом положении мы находимся, и не можем позволить, чтобы люди оказались просто на улице без работы. Сейчас мы согласовываем проект-постановление, который мы подготовили. Думаю, оно будет принято на следующей неделе. У нас есть один из показателей — это количество положительных тестов. Это тоже влияет и показывает скорость распространения болезни. Я не исключаю, что это мы можем ввести уже на следующих выходных. Исходя из тех показателей, которые есть — у нас уже 198 административных единиц находятся в "красном" уровне опасности. Такие критерии и такие ограничения надо вводить", — рассказал Степанов.

По его словам, при таких условиях на выходных будут работать только магазины с продуктами, аптеки, заправки и объекты критической инфраструктуры. Также Степанов выразил надежду, что у украинцев получится остановить распространение коронавируса до того, как заболеваемость в сутки достигнет показателей в 20 тысяч человек.

Напомним, карантин выходного дня могут ввести в Украине уже со следующей недели.

Как сообщала "Страна", в Украине растет число заболевших коронавирусом. По официальным данным, число новых пациентов за сутки подбирается к десяти тысячам.