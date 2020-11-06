Французский продакшн Federation Entertainment вместе с компанией Apple Tree Vision будет снимать в Украине англоязычную 6-серийную детективную драму "Инфинити".

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на своей странице в социальной сети Facebook.

"По заказу популярного французского вещателя Canal+ французский продакшн Federation Entertainment вместе с компанией Apple Tree Vision готовятся к съемкам в Украине нового англоязычного сериала о космосе", - написал Ткаченко.

Старт съемок 6-серийной детективной драмы "Инфинити" предварительно запланирован на март 2021 года.

По его словам, большую часть сериала будут снимать в Украине, а часть - в Казахстане, на полигоне Байконур, и Париже.

Он отметил, что к проекту будут привлекать украинских актеров и команды специалистов на площадке.

Также Ткаченко добавил, что новость о том, что в Украине заработал механизм рибейтов (rebate - скидка, уступка), расходится по Европе.

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