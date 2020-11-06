В Кропивницком был пойман с поличным мужчина за попытку подкупа заместителя начальника полиции города. Он предложил копу две тысячи долларов США за возвращение изъятого автомобиля и закрытие уголовного производства.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности (ДВБ) Национальной полиции Украины.

Сотрудники полиции Кировоградской области изъяли автомобиль "Range Rover" в рамках уголовного производства о незаконном обращении с оружием. Вскоре после этого к заместителю начальника Кропивницкого отдела полиции обратился 32-летний фигурант уголовного дела и предложил договориться. За прекращение уголовного преследования и возвращение машины он пообещал отблагодарить двумя тысячами долларов.

Полицейский предупредил мужчину об ответственности за коррупционные действия и сразу рапортовал о предложении в Кировоградское управление ДВБ Нацполиции.

Однако предостережение полицейского житель Кропивницкого не принял во внимание. На следующий день он снова пришел к полициейскому, чтобы забрать изъятую машину, и передал "аванс" от озвученной суммы. Его задержали сотрудники внутренней безопасности НПУ.

Сейчас следователи готовятся вручить ему подозрение по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. За попытку подкупа должностного лица мужчине грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

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