Центральная избирательная комиссия обратилась в органы государственной власти и местного самоуправления по обеспечению противоэпидемических мероприятий во время второго тура местных выборов.

Об этом сообщает пресс служба ЦИК.

В пятницу, 6 ноября, Комиссия приняла постановление "О неотложных мерах по созданию условий для безопасной организации и проведения повторного голосования на местных выборах 25 октября 2020 года и отдельные вопросы реализации противоэпидемических мероприятий во время его организации подготовки и проведения".

Основанием для принятия такого решения Комиссией стал, помимо прочего, анализ полученной информации по итогам проведенного голосования 25 октября 2020 года. На его основе в ЦИК отметили, что организация подготовки и проведения повторного голосования требует дополнительного внимания как со стороны субъектов и других участников избирательного процесса, так и со стороны органов государственной власти и местного самоуправления с учетом повышения уровня заболеваемости населения Украины острой респираторной болезни Covid-19.

"Указанным решением ЦИК обратилась к Кабинету министров Украины, местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, иным органам, которые в соответствии с законом осуществляют их полномочия, о необходимости безотлагательного решения вопросов по созданию в соответствии с компетенцией надлежащих условий для обеспечения реализации противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение распространения болезни Covid-19, во время организации и проведения повторного голосования на местных выборах", - говорится в сообщении.

Также Комиссия обратилась в Кабинет министров с просьбой обеспечить определение и утверждение средних нормативов обеспечения избирательных комиссий средствами индивидуальной защиты и дезинфекционными средствами.

ЦИК обратила внимание субъектов, обеспечивающих территориальные и участковые избирательные комиссии средствами индивидуальной защиты, на то, что количество таких средств должно полностью соответствовать потребностям в их регулярной замене согласно правилам их использования в течение всего времени работы соответствующих избирательных комиссий, добавили в пресс-службе.

Кроме того, обращено внимание ТИК и УИК, а также других субъектов и участников избирательного процесса на необходимость неукоснительного соблюдения противоэпидемических мероприятий во время подготовки и проведения повторного голосования.

"Во время проведения повторного голосования необходимо учесть все недостатки, выявленные во время голосования 25 октября 2020 года, и максимально обеспечить безопасный процесс волеизъявления на повторных выборах", - отметил докладчик этому вопросу член ЦИК Сергей Постивий.

Напомним, что ЦИК Украины уже назначила второй тур выборов мэра в одиннадцати городах.

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