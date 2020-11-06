Президент США Дональд Трамп заявил, что "не перестанет бороться" за американцев. А в его штабе обещают продолжать добиваться подсчета "законных" избирательных бюллетеней и против "незаконных".

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

"С самого начала мы говорили, что все законные бюллетени должны быть посчитаны, а незаконные бюллетени не должны быть посчитаны, но мы столкнулись с сопротивлением этому базовому принципу со стороны демократов на каждом шагу. Мы продолжим этот процесс с учетом всех юридических аспектов, чтобы гарантировать уверенность американского народа в его правительстве. Я никогда не перестану бороться за вас и за наш народ", - указано в сообщении.

При этом администрация соцсети отметила, что опубликованная президентом информация может вводить в заблуждение.

Напомним, подсчет голосов в Филадельфии, которая является крупнейшим городом в ключевом штате Пенсильвания, займет еще несколько дней. Это касается и штата Невада, где разрыв между республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом продолжает увеличиваться.

Как сообщала "Страна", в США третьи сутки продолжается подсчет голосов после выборов президента.