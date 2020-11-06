Стало известно, в колонии какого региона российский артист Михаила Ефремов, осужденный на 7,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП, будет отбывать наказание. Учреждение находится в Белгородской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правозащитную организацию Общественная наблюдательная комиссия (ОНК).

В регионе находится пять исправительных колоний. В какую именно из них этапировали актера, не уточняется.

Как писала "Страна", в октябре Ефремов заявлял, что желает отбывать наказание в хозяйственном отряде московского СИЗО-5 и создать тюремный театр. В ОНК тогда порадовались за артиста, сказав, что почти 100% работающих в хозотряде освобождаются условно-досрочно.

Мы также рассказывали, что в СИЗО Ефремов не был особо стеснен в прихотях и даже закатил банкет для сокамерников.