Стало известно, в какой колонии будет отбывать наказание Ефремов
Стало известно, в колонии какого региона российский артист Михаила Ефремов, осужденный на 7,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП, будет отбывать наказание. Учреждение находится в Белгородской области.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правозащитную организацию Общественная наблюдательная комиссия (ОНК).
В регионе находится пять исправительных колоний. В какую именно из них этапировали актера, не уточняется.
Как писала "Страна", в октябре Ефремов заявлял, что желает отбывать наказание в хозяйственном отряде московского СИЗО-5 и создать тюремный театр. В ОНК тогда порадовались за артиста, сказав, что почти 100% работающих в хозотряде освобождаются условно-досрочно.
Мы также рассказывали, что в СИЗО Ефремов не был особо стеснен в прихотях и даже закатил банкет для сокамерников.