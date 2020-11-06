Одесса объявит субботу, 7 ноября, днем траура в связи с кончиной сатирика Михаила Жванецкого.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

"В связи со смертью выдающегося одессита, который прославил Одессу на весь мир, Почетного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Михайловича Жванецкого, 7 ноября 2020 в Одессе объявлено днем ​​траура. Соответствующее распоряжение подписал Одесский городской глава Геннадий Труханов. Память о легендарном одессите навсегда останется в сердцах поклонников его уникального таланта", - указано в сообщении.

В память о нем на зданиях Одессы будут приспущены флаги с траурными лентами. В свою очередь, Труханов, Одесский городской совет и его исполнительный комитет выразили глубокие соболезнования родным и близким Михаила Михайловича.

Напомним, Михаил Жванецкий умер в пятницу, 6 ноября. Причиной смерти знаменитого юмориста и сатирика стал возраст и болезни. По словам сатирика Семена Альтова, в последнее время Жванецкий плохо ходил.

Как сообщала "Страна", церемонии прощания с сатириком Михаилом Жванецким не будет из-за пандемии коронавируса.