Стало известно, какую камеру получит новый iPhone 13
Пока украинцы присматриваются к недавно поступившим в продажу iPhone 12, в сеть уже утекли характеристики следующих смартфонов производства Apple. По предварительным данным, топовые модели получат обновление сверхширокоугольных камер.
Об этом со ссылкой на инсайдера Мин-Чи Ко информирует портал MyFixGuide.
Так, линейка серии 2H21 (которая, скорее всего, получит название iPhone 13), будет состоять из четырех аппаратов, по аналогии с релизом смартфонов в этом году - iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max.
Эти девайсы будут оборудованы камерами следующего поколения, главной особенностью которых является не просто широкоугольный, а сверхширокоугольный объектив. По словам источника, если сенсор iPhone 12 Pro и Pro Max имеет апертуру f/2.4, то обновленный сенсор получит апертуру f/1.8. Также ожидается, что гаджеты Pro и Pro Max получат новую систему автофокуса.
Специалист также поделился, что большинство заказов (70%) на производство камер получит тайваньская компания Largan Precision. Ранее Apple доверяла ей не более 50% от общего числа заказов.
Примечательно, что ранее другой инсайдер Джон Проссер говорил о еще одной отличительной черте следующего поколения смартфонов. Так, топовая модель iPhone 13 может обзавестись накопителем рекордной емкостью - 1 терабайт.
Ранее мы публиковали другие утечки, касающиеся iPhone 13.
Также "Страна" рассказывала, где выгоднее всего приобрести iPhone 12 в Украине.