Пока украинцы присматриваются к недавно поступившим в продажу iPhone 12, в сеть уже утекли характеристики следующих смартфонов производства Apple. По предварительным данным, топовые модели получат обновление сверхширокоугольных камер.

Об этом со ссылкой на инсайдера Мин-Чи Ко информирует портал MyFixGuide.

Так, линейка серии 2H21 (которая, скорее всего, получит название iPhone 13), будет состоять из четырех аппаратов, по аналогии с релизом смартфонов в этом году - iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max.

Эти девайсы будут оборудованы камерами следующего поколения, главной особенностью которых является не просто широкоугольный, а сверхширокоугольный объектив. По словам источника, если сенсор iPhone 12 Pro и Pro Max имеет апертуру f/2.4, то обновленный сенсор получит апертуру f/1.8. Также ожидается, что гаджеты Pro и Pro Max получат новую систему автофокуса.

Специалист также поделился, что большинство заказов (70%) на производство камер получит тайваньская компания Largan Precision. Ранее Apple доверяла ей не более 50% от общего числа заказов.

Примечательно, что ранее другой инсайдер Джон Проссер говорил о еще одной отличительной черте следующего поколения смартфонов. Так, топовая модель iPhone 13 может обзавестись накопителем рекордной емкостью - 1 терабайт.

Ранее мы публиковали другие утечки, касающиеся iPhone 13.

Также "Страна" рассказывала, где выгоднее всего приобрести iPhone 12 в Украине.