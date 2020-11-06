Согласно прогнозу погоды на грядущие выходные, в Украине 7 и 8 ноября ожидается небольшое потепление, а вероятность осадков крайне мала.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Антициклон Ramesh заблокирует дожди на все выходные в Украине. Но туманам позволит шастать. Ветер северо-западный, умеренный, временами порывистый. Температура воздуха на субботу-воскресенье немного повысится, в течение дня +8...+13 градусов, на юге +12...+15 градусов. В Киеве 7-8 ноября дождей не будет. Периодически туман", - указано в сообщении.

При этом она отметила, что в ночные часы предполагается от +5 до +7 градусов, в течение дня +10 градусов.

На следующей неделе у Украине приблизится воздух арктического происхождения, появятся первые морозы.

"Поэтому выходные, хотя и будут с облаками, но все же не мокрыми и не морозными - для грибов, ну, или для выбивания ковров или прогулок в замшевых кроссовках. Дистанции, мудрости, интересных книг, сериалов, здоровья и сладких тыкв)", - добавила она.

Напомним, первые небольшие морозы ожидаются в Украине уже в среду, 11 ноября. Но до конца текущей недели значительных похолоданий не ожидается.

Как сообщала "Страна", в субботу, 7 ноября, в Украине удержится переменно облачная погода без осадков. В западных регионах ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, в северных и восточных областях будет наблюдаться усиление ветра с порывами до 14-16 м/с.