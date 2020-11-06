В пятницу, 6 ноября, во время акции протеста грузинской оппозиции в центре Тбилиси возле резиденции неизвестный несколько раз выстрелил возле бизнес-центра, где расположена резиденция основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

Об этом информирует телеканал "Рустави 2".

По данным журналистов, сегодня под бизнес-центр Иванишвили вышли сторонники и представители основанной политиком Михаилом Саакашвили оппозиционной партии "Единое национальное движение". Выстрелы последовали в направлении толпы из проезжающего мимо автомобиля белого цвета. Демонстранты уверены, что нападение на них было совершено в целях запугивания.

"Видимо, это был сторонник "Грузинской мечты". Он был в машине. Мы его не увидели, но это зафиксировали камеры, которые здесь на каждом шагу. Кто-то выстрелил примерно пять раз", - заявил участник митинга.

В результате инцидента никто не пострадал, полиция оцепила место нападения. Сотрудники грузинских правоохранительных органов нашли отстрелянные гильзы. Никаких комментариев в МВД пока не дали.

Напомним, в минувшую субботу, 31 октября, в Грузии прошли парламентские выборы, победу на которых одержала правящая партия "Грузинская мечта". Однако лидеры и сторонники нескольких оппозиционных партий отказываются признать итоги выборов и начали устанавливать палатки у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.

Также мы рассказывали, что прошедшие в парламент оппозиционные партии объявили бойкот и отказываются от мандатов в знак протеста против фальсификации выборов.