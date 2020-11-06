Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала рекордный рост числа заражений коронавирусом в мире за сутки. В этот период выявлено 581 679 инфицированных.

Такие данные приведены в разделе сайта ВОЗ, где публикуют и обновляют коронавирусную статистику.

Всего во всем мире к вечеру 6 ноября известно о 48 534 508 подтвержденных случаев Covid-19. При этом за время обнаружения болезни от нее скончались 1 231 017 человек.

Новые случаи за последние сутки

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине к 6 ноября число заболевших Covid-19 выросло на 9 721 человека.

Мы также писали о пятничном антирекорде в Киеве. В столице суточный прирост коронавирусных инфицированных впервые составил более тысячи человек.