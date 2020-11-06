В Австрии признали "недопустимые ошибки" в обработке разведывательной информации об исламисте, убившем 2 ноября в Вене четырех человек.

Власти заявили, что спецслужбы могли бы заметить угрозу, которую он представлял, и более внимательно следить за ним.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В связи с этим промахом руководитель главного внутреннего разведывательного управления Вены и Венского управления по защите конституции и противодействию терроризму на время проведения расследования отошел от обязанностей, сказал министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

"Были допущены очевидные и, с нашей точки зрения, непростительные ошибки", - добавил Нехаммер.

А начальник полиции Вены Герхард Пуэрстль сообщил, что люди в Германии, за которыми следила немецкая разведка, летом приезжали в Австрию и встречались там с будущим террористом.

"Эти факты вместе с выводами, сделанными на основе информации из Словакии (о том, что боевик пытался купить там боеприпасы. - Ред.), могли бы привести к другому результату в отношении оценки угрозы, исходящей от преступника", - констатировал он.

Ранее "Страна" писала, что в Вене после теракта закроют несколько радикальных мечетей.

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