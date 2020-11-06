Подсчет голосов в Филадельфии, которая является крупнейшим городом в ключевом штате Пенсильвания, займет еще несколько дней. Это касается и штата Невада, где разрыв между республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом продолжает увеличиваться.

Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили чиновники американских регионов, передает Telegram-канал РИА Новости.

"Я бы дала такую оценку, что остается примерно 40 тысяч бюллетеней подсчитать. Мы также можем сказать, что может уйти несколько дней, чтобы завершить информирование об этом", - сказала журналистам глава избиркома Филадельфии Лиза Дили.

На данный момент в штате Пенсильвания подсчитано 98% бюллетеней, с результатом в 49,5% голосов лидирует Джо Байден (3 308 042), у Дональда Трампа 49,3% (3 295 545).

В свою очередь госсекретарь штата Невада Барбара Чегавске заявила, что осталось подсчитать около 190 000 бюллетеней, из которых 123 554 были либо отправлены по почте, либо возвращены в пункты выдачи. Она сказала, что 90% бюллетеней, которые еще предстоит подсчитать, приходятся на округ Кларк, крупнейший в штате.

Все бюллетени, полученные надлежащим образом, будут подсчитаны до воскресенья, но точное количество бюллетеней, оставшихся для подсчета, неизвестно, сказала Чегавске.

В этом штате после подсчета 87% бюллетеней 49,7% (627 104) голосов набрал Джо Байден и 48,1% (606 967) получил Дональд Трамп.

"Страна" ведет прямую трансляцию подсчета голосов на выборах президента США.

Также мы писали о том, что в Джорджии пересчитают голоса после того, как там Байден вырвался вперед на выборах президента США.