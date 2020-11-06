Франция, где в последнее время ужесточаются меры по борьбе с коронавирусом, с 11 ноября вводит новые требования для украинцев, прибывающих в страну самолетами. При посадке на рейс будут просить предъявлять отрицательные результаты теста на Covid-19.

Об этом сообщает посольство Франции в Украине на своем сайте.

"Начиная с 11 ноября этого года перед посадкой на самолет, следующий в Францию из Украины, всем пассажирам в возрасте от 11 лет необходимо предъявить отрицательный тест на полимеразную цепную реакцию (ПЦР), сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета", - сказано на сайте дипломатического ведомства.

Ранее "Страна" сообщала, что Словакия на границе с Украиной будет тестировать всех въезжающих на антигены к коронавирусу.

Также мы писали, что в некоторых отелях элитного карпатского курорта "Буковель" у туристов стали требовать ПЦР-тесты на коронавирус.