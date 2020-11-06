Российские исследователи привили кошек и собак вакциной Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ") от коронавирусной болезни. Их состояние на данный момент хорошее, побочных эффектов у животных не наблюдается.

Об этом в пятницу, 6 ноября, передает РИА Новости со ссылкой на Россельхознадзор.

"С 20 октября ФГБУ "ВНИИЗЖ" приступил к клиническим испытаниям экспериментального образца вакцины от Covid-19 для животных на 40 кошках и 40 собаках. Целевые виды животных (собаки и кошки) были иммунизированы, и в настоящее время у животных не отмечается каких-либо негативных реакций как со стороны общего состояния здоровья, так и на месте введения. Помимо этого, запланированы испытания вакцины на пушных зверях (норки и другие)", - говорится в сообщении ведомства.

При этом представители Россельхознадзора подчеркнули, что за все время пандемии Covid-19 исследователи не установили первичный источник возбудителя болезни. Также не удалось определить роль животных в ее распространении.

Напомним, в Дании ветеринары и фермеры обнаружили коронавирус у норок. Ожидается, что в связи с этим придется убить 2,5 миллионов пушных зверей в 63 фермах.

Ранее мы писали о том, что в Китае из-за пандемии коронавируса приняли решение изменить классификацию животных. Теперь собаки не будут считаться домашним скотом, а значит, их нельзя будет разводить на мясо.