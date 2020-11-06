Автоматической обсерватории на орбите вокруг Земли "Хаббл" удалось сфотографировать галактику в созвездии Секстант. По конфигурации она похожа на водопад.

Об этом сообщается на сайте космического телескопа 4 ноября.

Галактика называется UGCA 193 и состоит из множества молодых звезд.

"Скорее похожая на водопад, UGCA 193, кажется, состоит из множества молодых звезд, особенно в нижней части, которые создают поразительную синюю дымку и ощущение, будто звезды низвергаются сверху", - говорится на сайте обсерватории.

Как объяснили астрономы, синий цвет UGCA 193 указывает на то, что видимые нами звезды горячие - некоторые более чем в шесть раз горячее нашего Солнца.

"Мы знаем, что более холодные звезды кажутся нам красными, а более горячие - голубыми. Температура и цвет поверхности звезды связаны с ее массой: более тяжелые звезды "горят" при более высоких температурах, что вызывает синее свечение их поверхностей", - сказано на сайте.

В сентябре "Страна" писала, что телескоп "Хаббл" сделал снимок спиральной галактики NGC 5643, расположенной в созвездии Волка.

Также мы сообщали, что недавно астрономы обнаружили в созвездии Льва первую планету с водой и земными условиями.