Синоптики обещают Украине теплую и солнечную субботу. Карта погоды на 7 ноября
В субботу, 7 ноября, в Украине удержится переменно облачная погода без осадков. В западных регионах ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, в северных и восточных областях будет наблюдаться усиление ветра с порывами до 14-16 м/с.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
На западе Украины температура воздуха ночью составит +6...+8 градусов, днем потеплеет до +10...+13.
В северных и центральных областях ночью прогнозируют +4...+8, днем температура воздуха составит +11...+13 градусов.
В восточных регионах ночью ожидается до +5...+8 градусов, днем температура воздуха поднимется до +10...+13.
На юге страны ночью прогнозируется +6...+8 градусов, днем воздух прогреется до +12...+14 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
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