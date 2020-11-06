В субботу, 7 ноября, в Украине удержится переменно облачная погода без осадков. В западных регионах ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, в северных и восточных областях будет наблюдаться усиление ветра с порывами до 14-16 м/с.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На западе Украины температура воздуха ночью составит +6...+8 градусов, днем потеплеет до +10...+13.

В северных и центральных областях ночью прогнозируют +4...+8, днем температура воздуха составит +11...+13 градусов.

В восточных регионах ночью ожидается до +5...+8 градусов, днем температура воздуха поднимется до +10...+13.

На юге страны ночью прогнозируется +6...+8 градусов, днем воздух прогреется до +12...+14 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

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