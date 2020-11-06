Вслед за Евросоюзом Канада ввела санкции против Беларуси
Канада ввела санкции против 13 белорусских чиновников. Это произошло вскоре после того, как такое же решение, только против 14 чиновников, принял Европейский Союз.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление канадского Министерства иностранных дел.
"В координации с Европейским Союзом Канада сегодня вводит дополнительные санкции в отношении 13 чиновников Беларуси. Канада и ЕС разделяют серьезные опасения по поводу нынешней ситуации в Беларуси", - говорится в заявлении.
Глава министерства Франсуа-Филипп Шампань отметил, что "те, кто несет ответственность за репрессии в отношении граждан Беларуси, столкнутся с усиливающимся давлением благодаря адресным санкциям".
"Несмотря на призывы международного сообщества к Александру Лукашенко положить конец насилию в Беларуси, его режим продолжает агрессию... Канада будет продолжать оказывать последовательную поддержку белорусскому народу в борьбе за мир", - добавил он.
В заявлении не называются фамилии тех, против кого вводятся санкции.
Как писала "Страна", в конце сентября Канада вместе с Великобританией ввела санкции в отношении 11 белорусских официальных лиц, в том числе президента страны Александра Лукашенко.
А незадолго до этого фактически отказалась признать Лукашенко легитимным президентом Беларуси Украина.