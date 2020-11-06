Канада ввела санкции против 13 белорусских чиновников. Это произошло вскоре после того, как такое же решение, только против 14 чиновников, принял Европейский Союз.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление канадского Министерства иностранных дел.

"В координации с Европейским Союзом Канада сегодня вводит дополнительные санкции в отношении 13 чиновников Беларуси. Канада и ЕС разделяют серьезные опасения по поводу нынешней ситуации в Беларуси", - говорится в заявлении.

Глава министерства Франсуа-Филипп Шампань отметил, что "те, кто несет ответственность за репрессии в отношении граждан Беларуси, столкнутся с усиливающимся давлением благодаря адресным санкциям".

"Несмотря на призывы международного сообщества к Александру Лукашенко положить конец насилию в Беларуси, его режим продолжает агрессию... Канада будет продолжать оказывать последовательную поддержку белорусскому народу в борьбе за мир", - добавил он.

В заявлении не называются фамилии тех, против кого вводятся санкции.

Как писала "Страна", в конце сентября Канада вместе с Великобританией ввела санкции в отношении 11 белорусских официальных лиц, в том числе президента страны Александра Лукашенко.

А незадолго до этого фактически отказалась признать Лукашенко легитимным президентом Беларуси Украина.