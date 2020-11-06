Российского артиста Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 лет лишения свободы за совершение смертельное ДТП, отправили отбывать наказание в колонию.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее актер заявлял, что хотел бы остаться в московском СИЗО-5 ("Водник") и работать в хозяйственном отряде. В изоляторе Ефремов планировал развивать тюремный театр и и ставить спектакли, которые будут иметь "не только развлекательную, но и воспитательную составляющую".

Напомним, что 8 июня джип под управлением нетрезвого Михаила Ефремова выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, за рулем которой был курьер Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице.

Ранее "Страна" писала о том, что Ефремов закатил банкет с запеченным гусем для сокамерников в СИЗО.

Также мы сообщали, что налоговая заблокировала счета актера Ефремова, он не сможет заказывать в СИЗО еду из ресторана.