В Польше из-за эпидемии коронавируса отменяют мероприятия по случаю Дня независимости. В частности, мэр Варшавы Рафал Тшасковский запретил проведение 11 ноября традиционного шествия представителей национал-патриотических и ультраправых организаций, которое ежегодно проводится в крупных городах и собирает десятки тысяч человек.

О своем решении градоначальник сообщил в микроблоге Twitter.

"В связи с негативным заключением санитарно-эпидемиологического управления, я не даю согласие на организацию Марша независимости 11 ноября. Заключение санитарной инспекции, которое также запросил воевода, указывает на сложную эпидемическую ситуацию, особенно в Варшаве и во всем Мазовецком регионе", - написал Тшасковский.

Ранее организаторы марша заявляли, что все равно проведут его, несмотря на эпидемию. Однако в своем сообщении мэр Варшавы пригрозил, что, если запрет будет нарушен, то в это может вмешаться полиция.

"Во время пандемии, когда у нас есть отрицательное заключение санэпида, мы всегда запрещаем массовые собрания, и до сих пор в судах поддерживали эти запреты. Также поясняю, что в случае спонтанного собрания его может прекратить полиция, а не мэрия", - добавил мэр Варшавы.

Ранее "Страна" писала о том, что ВОЗ призывает человечество готовиться к новой пандемии.

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