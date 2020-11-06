Член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова останется в минском СИЗО по меньшей мере до 8 января.

Такое решение в пятницу, 6 ноября, принял суд, сообщает Telegram-канал бывшего кандидата в президенты республики Виктора Бабарико.

"Марии Колесниковой продлили срок заключения под стражей до 8 января", - говорится в сообщении.

Напомним, Марию Колесникову похитили в центре Минска 7 сентября. Неизвестные посадили ее в микроавтобус и увезли. Уже на следующий день, 8 сентября, в Госпогранкомитете Беларуси заявили, что она, а также еще двое членов Координационного совета, уехали из страны в Украину. Позже в ведомстве добавили, что Колесникову буквально "выпихнули" из салона, она не выехала из Беларуси и задержана.

Позже заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что члены Координационного совета Родненков и Кравцов были насильно выдворены из Беларуси, а Колесникова выезжать из республики отказалась и порвала свой паспорт на границе.

9 сентября стало известно, что Колесникова арестована белорусскими правоохранителями и находится в СИЗО. Ей инкриминируют ч.3 ст.361 УК Беларуси - "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или интернета". Белорусские правозащитные организации признали ее политзаключенной.