Компания миллиардера Илона Маска Tesla выпустила собственную текилу. Алкогольный напиток появился в продаже в официальном онлайн-магазине фирмы 6 ноября и в течение нескольких часов был раскуплен.

Бутылка Tesla Tequila имеет емкость 0,75 литра и оригинальный дизайн в виде молнии. Ее цена составляет 250 долларов США (чуть более 7 000 гривен - Ред.). Несмотря на высокую цену и ограничение в две бутылки одному покупателю, напиток мгновенно размели.

Доставить заказ Tesla обещает до конца года. Когда в продаже появится новая партия, неизвестно.

О том, что Tesla может перейти на производство текилы, так как выпуск автомобилей нерентабелен, Маск пошутил в своем Твиттере 1 апреля 2018 года. Тогда он написал, что "несмотря на многочисленные попытки привлечь деньги, включая самую отчаянную - массовую распродажу пасхальных яиц", Tesla стала "полным банкротом". Затем в другом твите он опубликовал свое фото, на котором опирается на Model 3, а в подписи отметил: "Илон был найден лежащим в окружении бутылок теслакилы".

С того первоапрельского твита капитализация Tesla выросла более чем в семь раз.

Вообще Tesla не впервые иронизирует над скептиками, которые не верят в ее перспективы и предрекают ей банкротство. Летом на сайте компании выставили на продажу атласные шорты по цене 69 долларов 42 цента. Это было связано с игрой слов. Словом shorts на финансовом рынке обозначают держателей коротких позиций, которые играют на понижение, расcчитывая получить прибыль на падении стоимости компании.

Летом "Страна" писала, что капитализация Tesla составляет гигантские 350 млрд долларов.

Мы также сообщали, что Маск хочет построить город на Марсе.